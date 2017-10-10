ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





10.10.17 11:39 Жители Бархатова против горнодобывающих работ в окрестностях посёлка



Фото
На сход пришли несколько сотен жителей Бархатова. Село известно красноярцам своей птицефабрикой и уютным пляжем. Вскоре здесь могут начать добывать и скальные породы на горе, расположенной рядом. И тихий уголок природы может превратиться в зону экологического бедствия, уверены местные жители.

Та самая Лысая гора увенчана православным крестом. Бархатовцы боятся, что и на их спокойной жизни можно будет поставить крест в случае начала промышленных работ. Во время шумных взрывных работ якобы пыль будет сверху оседать в непродуваемую котловину и человеческие лёгкие. Жительница Бархатова Валентина Калеева называет и другие последствия от добычи скальных пород.

"Когда начнутся взрывы, у нас куры нестись перестанут, а коровы доиться. В-третьих, когда будет разлом скальных пород, будет утечка урана. Значит, будет радиация. Все знают, что под нами уран", - считает жительница села Бархатово Валентина Калеева.

Развеять или подтвердить народные опасения от администрации Берёзовского района так никто и не показался. В ситуации разбираются местные депутаты. "Если посмотреть по кадастру, тот участок земли, на котором хотят копать, он вообще сельхозназначения. Т.е. никакие промышленные работы там вести не должны. Сельхозназначение - это максимум для выращивания овощей", - пояснила депутат Берёзовского районного совета Марина Якубенко.

Сейчас активисты направили запросы в прокуратуру и министерство экологии. Надеются отстоять свою сельскую идиллию, которую пока гордо называют второй Швейцарией.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.