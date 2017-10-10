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10.10.17 11:46 Ежемесячную оплату работ на проспекте Мира признали незаконной





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Ежемесячную оплату за работу на проспекте Мира признали незаконной. Об этом сообщили в прокуратуре. В ходе проверки стало ясно, что заказчик ремонта на Мира и Маркса внёс изменения в контракты с подрядчиком. Согласно закону о контрактных закупках, оплата производится в полном объёме после приёмки объекта. Однако после дополнительных соглашений оплату производили на основе промежуточных актов. По некоторым данным, подрядчику заплатили 24 миллиона рублей. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушения.











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