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Как закалялся кадр



10.10.17 19:57 "Как закалялся кадр": серия 1





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Справедливости ради, красноярское телевидение создавали не только приезжие выпускники престижных вузов страны, но и местные специалисты, которые пришли из радиокомитета, кинопроката, филармонии и театров. Режиссёром детской редакции был актёр-кукловод; первый ведущий режиссёр - в прошлом балерина опереточного кордебалета; а самый первый помощник режиссёра - метрдотель из ресторана "Север".



Тогда в стране не существовало профессионалов в сфере телевидения. И если технические работники в основном приходили из театров, то журналисты - с радио и газет, как правило, заводских. Один из авторов, Вадим Фёдоров, вспоминал, что до телевидения работал на оборонном предприятии, где выпускал, по его словам, "очень странную многотиражку", ведь его главной задачей было сделать так, чтобы даже самый хитрый читатель ничего из неё не понял.



2 ноября 1957 года был подписан акт приёмки первой очереди красноярского телецентра. А уже 10 ноября первых сотрудников приняли в штат. Кстати, первым директором красноярского телецентра был Василий Замаратский, который приехал из Иркутской области. Так начиналось в Красноярске телевидение. Так закалялся кадр. И теперь мы отмечаем 60-летие красноярского ТВ.





1957 год. Три девушки - выпускницы Ленинградского института связи, приезжают в Красноярск. Среди них Валя Антонова, будущий главный инженер красноярского телецентра. Там, в Ленинграде, они втроём писали дипломы на тему "Вступающий в строй новый телецентр в Красноярске". Ступив на красноярскую землю, вспоминает Валентина Степановна, подруги расплакались - провинциальный Красноярск был не чета оправившемуся уже от войны Ленинграду. Но именно тогда в Красноярск съезжались молодые специалисты со всей страны. Правда, многие вскоре уехали. В том числе из-за проблем с жильём. Но те, что остались, были настоящими романтиками и фанатами своего дела. Именно они создавали телевидение в Красноярске.Справедливости ради, красноярское телевидение создавали не только приезжие выпускники престижных вузов страны, но и местные специалисты, которые пришли из радиокомитета, кинопроката, филармонии и театров. Режиссёром детской редакции был актёр-кукловод; первый ведущий режиссёр - в прошлом балерина опереточного кордебалета; а самый первый помощник режиссёра - метрдотель из ресторана "Север".Тогда в стране не существовало профессионалов в сфере телевидения. И если технические работники в основном приходили из театров, то журналисты - с радио и газет, как правило, заводских. Один из авторов, Вадим Фёдоров, вспоминал, что до телевидения работал на оборонном предприятии, где выпускал, по его словам, "очень странную многотиражку", ведь его главной задачей было сделать так, чтобы даже самый хитрый читатель ничего из неё не понял.2 ноября 1957 года был подписан акт приёмки первой очереди красноярского телецентра. А уже 10 ноября первых сотрудников приняли в штат. Кстати, первым директором красноярского телецентра был Василий Замаратский, который приехал из Иркутской области. Так начиналось в Красноярске телевидение. Так закалялся кадр. И теперь мы отмечаем 60-летие красноярского ТВ. Мария СЕМЁНОВА, Владимир БОГОМОЛОВ

















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