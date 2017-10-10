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НОВОСТИ | Общество





10.10.17 17:42 Главный полицейский Красноярска отчитался перед горсоветом за год работы



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Это ежегодный отчёт руководителя красноярской полиции перед депутатами. Геннадий Березин горячится, когда речь заходит о ломбардах. По закону их может контролировать только Центробанк, но статистика показывает - абсолютное большинство краденых вещей находят именно в ломбардах. Они есть практически в каждом дворе, товар можно приносить даже ночью. У полицейских претензия как раз к работе в ночную смену.

"Первый административный приговор в отношении владельца ломбарда состоялся, штраф наложен, протоколы составляются. Нам надо исключить сферу ломбарда, возможность сбыта похищенных вещей из этой категории", - сказал начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.

За ночную работу ломбардам полиция может предъявить только штраф - 30 тысяч рублей. Также с этого года более строгий подход к тем, кто уже лишён прав и продолжает садиться за руль в пьяном виде.

"Впервые в истории Красноярского края мы применили в отношении такого водителя домашний арест. Ранее на период расследования изоляционных мер не применялось к данной категории граждан, почему-то считалось, что это не тяжкое преступление. Мы считаем - это тяжкое преступление! К сожалению, когда начинаем разбирать отдельно взятые ДТП, мы видим, что человек находился в таком состоянии, что не то что управлять транспортным средством, ему и ходить-то не надо было", - отметил начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.

Также на сессии горсовета депутаты голосовали за внесение изменений в бюджет, обсуждали прогнозный план приватизации. В будущем году из городской казны выделят два миллиона рублей на отлов бродячих собак.


Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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