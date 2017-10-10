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10.10.17 20:46 Александр Усс в Москве обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами будущий бюджет региона



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В текущем бюджете края по итогам девяти месяцев дефицита нет - впервые с 11 года. Госдолг сокращается, но в следующем году ситуация может измениться, ведь на повышение зарплат бюджетников, подготовку к 400-летию Енисейска, снос ветхого жилья и другие направления потребуется дополнительное финансирование. Одна из важнейших задач сейчас - достойно представить Красноярск на Универсиаде 19 года. На это необходимо ещё около 2-х миллиардов. Не решён до конца вопрос строительства железнодорожной ветки до аэропорта.

"Позиция пока скорее отрицательная, но уже есть документация - порядка 7 миллиардов стоимость такой ветки, есть заинтересованность крупных компаний, потому что понятно, что это развитие города и аэропорта. И в рамках вашей работы хотел бы просить оказать соответствующее содействие", - сказал и.о. министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

На данный момент объём федеральных вливаний в краевую казну будущего года составляет 25 миллиардов рублей. Но в Москве нераспределёнными остаются ещё 300 миллиардов, на часть этих денег может претендовать наш регион. И здесь необходима активная поддержка депутатов Госдумы и сенаторов от Красноярского края.

"Работа понятна, и каждый из нас будет с удовольствием в этом отношении работать. Если коллеги доверят, я готов за это взяться, но это работа командная. И не только здесь, в Совете Федерации, но и команды в Красноярском крае, там рождаются проблемы, там рождаются большие идеи", - отметил сенатор в Совете Федерации от Красноярского края Валерий Семёнов.

Бюджет края на следующий год должен быть внесён в Законодательное собрание до 15 октября. И радикальных поправок в нём не будет, должна быть преемственность, заявил глава региона Александр Усс. Но возможны поправки, плюс если красноярская команда в Москве покажет свою эффективность.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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