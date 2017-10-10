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10.10.17 17:40 В Красноярске во время облавы на сутенёров ранен боец Росгвардии



Фото
Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии устроили облаву на проституток на проспекте Металлургов. Но встретили ожесточённое сопротивление. Организаторы преступного промысла выстрелили и ранили бойца Росгвардии из травматического пистолета. Коллеги раненого применили боевое оружие. Сейчас один из подозреваемых находится в больнице с ранениями, его состояние характеризуют кратко - жить будет.

В этом "Ланд Крузере" мы насчитали минимум пять пулевых отверстий. Две пули вошли в дверь со стороны водителя, ещё три во время преследования - сзади. Также пробиты два задних колеса. Затем этот автомобиль был блокирован сотрудниками правоохранительных органов, все подозреваемые задержаны. Сейчас автомобиль опечатан Следственным комитетом.

Сейчас полиция Красноярья целенаправленно борется за нравственность. С начала года были задержаны около 300 проституток. Под контролем держатся около 12 точек - своеобразные биржи по продаже интим-услуг. Проходит своеобразная зачистка, в том числе и в преддверии Универсиады, когда в Красноярск съедутся гости со всей планеты и хочется показать им светлую сторону нашего мегаполиса.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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