НОВОСТИ | Общество













10.10.17 20:53 В Иннокентьевском достраивают самую большую школу в Красноярске





Фото



"Администрация нас услышала. Уже устанавливаются светофоры на Авиаторов", - рассказала член совета родителей Елена Демидова.



Одной из главных особенностей этой школы станет огромный витраж, который будет встречать детей на входе. Кстати, стёкла противоударные, поэтому будут безопасны для школьников.



Для микрорайона "Иннокеньевский" это крайне важный объект. Ведь здание войдёт в состав 151-й школы. В итоге будет сформирован образовательный комплекс на 2.5 тысячи детей. "После Нового года здесь начнётся учебный процесс, правда, в усечённом варианте. В основном учебной процесс начнётся с 1 сентября будущего года. Но какие-то классы смогут заниматься здесь, будут проводиться дополнительные занятия", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



По похожему проекту в Красноярске сейчас возводятся две школы. Строительство ещё двух - на очереди.





Рабочие заканчивают отделку. Строительство школы началось меньше года назад и уже почти завершается. При этом учебное заведение станет самым большим в Красноярске и будет рассчитано на 1280 мест. Впервые контроль за ходом строительства осуществляет и комитет родителей будущих учеников. Так, например, по их просьбе в столовой увеличили освещение, а в округе повысят и безопасность на дорогах."Администрация нас услышала. Уже устанавливаются светофоры на Авиаторов", - рассказала член совета родителей Елена Демидова.Одной из главных особенностей этой школы станет огромный витраж, который будет встречать детей на входе. Кстати, стёкла противоударные, поэтому будут безопасны для школьников.Для микрорайона "Иннокеньевский" это крайне важный объект. Ведь здание войдёт в состав 151-й школы. В итоге будет сформирован образовательный комплекс на 2.5 тысячи детей. "После Нового года здесь начнётся учебный процесс, правда, в усечённом варианте. В основном учебной процесс начнётся с 1 сентября будущего года. Но какие-то классы смогут заниматься здесь, будут проводиться дополнительные занятия", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.По похожему проекту в Красноярске сейчас возводятся две школы. Строительство ещё двух - на очереди. Владимир БОГОМОЛОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













