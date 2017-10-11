НОВОСТИ | Общество













11.10.17 11:33 Дмитрий Хворостовский жив и находится в Лондоне





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Всемирно известный баритон опровергает эту информацию и добавляет - сейчас он ждёт приезда своих родителей. 16 октября у маэстро день рождения - ему исполнится 55 лет.







Дмитрий Хворостовский сейчас находится в Лондоне, он отдыхает со своей семьёй дома. Об этом около 7 утра сообщил сам Хворостовский на своей персональной странице в соцсетях. Это своего рода ответ на сообщения, которые появились несколькими часами ранее о том, что Хворостовский скончался.Всемирно известный баритон опровергает эту информацию и добавляет - сейчас он ждёт приезда своих родителей. 16 октября у маэстро день рождения - ему исполнится 55 лет.











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