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В поисках чистого неба

11.10.17 13:56 "В поисках чистого неба": источники бензапирена



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Ассоциация экологических расследований в течение 20 дней отбирала пробы воздуха в 10 точках города. Возле домов и магистралей на уровне человеческого роста. Учёных интересовало очень опасное вещество - бензапирен, который может вызвать у человека онкологию. Это классический ход концентрации бензапирена - снижение днём, вечером небольшой подъём. Однако такие графики показали датчики, выставленные возле автодорог. Это один из главных выводов учёных.

"Автотранспорт не лидирует и не занимает запредельные места в загрязнении", - отметил руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта.

А вот данные исследования жилой зоны в Торгашино, это правый берег Красноярска. Концентрация бензапирена в восемь часов вечера превышает предельно допустимую в 54 раза! Выброс бензаперена зафиксирован также в микрорайонах Суворовский (правый берег) и на левом берегу в Покровке.

"У нас есть существенно недооценённый вклад со стороны широкого спектра источников. Что с этим теперь делать? Необходимо расследовать. Если это какие-то мелкие котельные - закрывать. Если предприятия без разрешения выбросов - либо пусть ставят очистные установки, либо закрываются", - считает руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта.

Крайне высокий уровень бензапирена присутствует именно в выбросах мелких котельных. Это обусловлено принципом сжигания топлива: неизмельчённый уголь вступает в другую химическую реакцию, чем угольная пыль, поэтому бензапирена от небольших котельных и печей частного сектора в тысячи раз больше, чем от крупных теплоисточников.

По официальным данным, предприятия и автотранспорт выбрасывают в атмосферу 2 тонны бензапирена в год. Но замеры, сделанные учёными, приводят к выводу, что реальная цифра выбросов этого опасного вещества в два раза больше. Результаты исследования направлены в министерство экологии края.


Елена АЛИШЕВЕЦ






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