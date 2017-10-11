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НОВОСТИ | Экономика





11.10.17 20:47 В правительстве края обсудили бюджет региона на 2018 год



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Параметры краевого бюджета на будущий год озвучивают впервые. Наши доходы, это в основном налоговые сборы, выросли на 10 миллиардов рублей. Расходы планировали, опираясь на прогнозы о том, как в ближайшие три года поведёт себя доллар, как будет продаваться нефть, цветные металлы и золото.

"В текущем году социально-экономическое развитие в крае, как и в целом по России, характеризуется восстановлением положительной динамики, что свидетельствует о стабилизации в целом экономической ситуации", - отметил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев.

Доходы бюджета на будущий год - 217,5 миллиардов рублей, расходы - 231 миллиард. Значительные средства предусмотрены на повышение зарплат медикам, педагогам, социальным и культурным работникам, как в рамках реализации указов Президента, так и всем остальным работникам бюджетной сферы.

"Ни по одному направлению нет уменьшения, а по отдельным социально значимым расходам есть увеличение в проекте бюджета. Общая цифра - порядка 57 миллионов рублей, это совокупный объём средств на реализацию всех указов Президента", - пояснил и.о. министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

В ближайшие три года в крае построят 12 школ и два образовательных центра. Уже в 2018-м закончится реконструкция краевой больницы, БСМП. Распахнут свои двери спортивные объекты. В будущем году будет поставлена точка в подготовке к Универсиаде-2019.

"По некоторым объектам есть рабочие вопросы, которые устранимы. Ключевое внимание должно быть уделено положению дел в городе, связанным с благоустройством, с инфраструктурой, с внешним обликом, чтобы нам не стыдно было принять гостей", - подчеркнул и.о. председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.

Также завершится подготовка Енисейска к 400-летию. Впервые более 4 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в крае. Более 1 миллиарда пойдёт на реконструкцию дорог в Красноярске.

Уже в эту пятницу, 13 октября главный финансовый документ внесут в Законодательное Собрание. Его рассмотрят на всех комитетах. И скорее всего, в начале декабря бюджет будет принят.


Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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