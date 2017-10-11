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11.10.17 17:43 Африканская чума свиней не должна спровоцировать рост цен на мясо





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"На сегодня, учитывая те потери, которые понесли в части убытия поголовья, считаю, что они незначительные. Поголовье свиней только в реальном секторе экономики на территории края составляет 370 тысяч голов", - пояснил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.





Африканская чума свиней не должна спровоцировать рост цен на мясо. Об этом заявили на заседании правительства края. "Вести" рассказывали, в двух десятках километров от Красноярска, в селе Зыково обнаружен очаг африканской чумы . Сейчас планируют привлечь спасателей для демонтажа самой фермы. Чтобы избежать распространения вируса, уничтожить придётся полторы тысячи свиней."На сегодня, учитывая те потери, которые понесли в части убытия поголовья, считаю, что они незначительные. Поголовье свиней только в реальном секторе экономики на территории края составляет 370 тысяч голов", - пояснил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.







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