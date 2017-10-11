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|11.10.17 17:40 В Красноярске прошли пикеты в поддержку кандидатов в мэры
Сегодня в разных районах города прошли пикеты в поддержку кандидатов в мэры Красноярска. Один из них состоялся на правобережье. Собравшиеся пришли с плакатами за действующего главу города.
- Другой альтернативы нет. У тех людей, которые ещё заявлены, нет дел, за которые можно было бы проголосовать и пойти.
- Ко всем вопросам он подходит по-хозяйски, очень результативно и продуманно. Я вижу - в городе есть хозяин, который очень внимательно относится ко всему.
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