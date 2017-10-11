НОВОСТИ | Общество













11.10.17 19:52 Обманутые дольщики сворачивают палаточный лагерь





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"Наша проблема вынесена, как мы считаем, на более высокий уровень: из районов, из города на уровень правительства края. Мы садимся и на уровне правительства края начинаем каждую проблемную стройку рассматривать", - пояснил председатель красноярской общественной организации обманутых дольщиков Евгений Шиховцев.







В Красноярске обманутые дольщики сворачивают палаточный лагерь . Его разбили 20 сентября, чтобы привлечь внимание власти к ситуации вокруг двадцати проблемных строек края. Как рассказал представитель дольщиков, диалог с правительством края был выстроен и лагерь больше не нужен."Наша проблема вынесена, как мы считаем, на более высокий уровень: из районов, из города на уровень правительства края. Мы садимся и на уровне правительства края начинаем каждую проблемную стройку рассматривать", - пояснил председатель красноярской общественной организации обманутых дольщиков Евгений Шиховцев.











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