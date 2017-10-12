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12.10.17 08:58 Во второй тур выборов главы Красноярска проходят четыре кандидата





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В итоге из десяти кандидатов во второй тур вышли Сергей Ерёмин, он набрал наибольшее количество баллов - 1799; Владислав Логинов - 1739 баллов; Эдхам Акбулатов - 1729 баллов и Владимир Егоров - 1688 баллов.



"Мы оценку делали всестороннюю на основании того порядка, который был разработан и утверждён Городским советом. Мы делали оценку формально по 19-ти критериям, а помимо этого задавали вопросы, смотрели их личные дела. В том числе и на эмоциональном уровне - как подавался материал, насколько человек владеет материалом, говорит ли он по бумаге или конкретно понимает суть происходящих процессов, и т.д. Считаю, что общение с кандидатами было полезно и нам и им", - отметил председатель комиссии по выборам главы Красноярска Анатолий Цыкалов.











Четыре кандидата продолжат борьбу за кресло главы Красноярска. Накануне вечером конкурсная комиссия по выборам мэра назвала результаты первого тура . Комиссия оценивала кандидатов и их программы развития Красноярска на ближайшие пять лет по 19 критериям, каждый по 10-балльной системе.В итоге из десяти кандидатов во второй тур вышли, он набрал наибольшее количество баллов - 1799;- 1739 баллов;- 1729 баллов и- 1688 баллов."Мы оценку делали всестороннюю на основании того порядка, который был разработан и утверждён Городским советом. Мы делали оценку формально по 19-ти критериям, а помимо этого задавали вопросы, смотрели их личные дела. В том числе и на эмоциональном уровне - как подавался материал, насколько человек владеет материалом, говорит ли он по бумаге или конкретно понимает суть происходящих процессов, и т.д. Считаю, что общение с кандидатами было полезно и нам и им", - отметил председатель комиссии по выборам главы Красноярска Анатолий Цыкалов.







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