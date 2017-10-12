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12.10.17 09:07 Задержан директор стройфирмы, растративший деньги красноярских дольщиков





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В качестве меры пресечения - подписка о невыезде. Несмотря на это, мужчина попытался уехать из города и был задержан в аэропорту Москвы. Накануне подозреваемый был доставлен в Красноярск и заключён под стражу на два месяца. Ему грозит до 4-х лет лишения свободы.



"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия. В ближайшее время планируется предъявление обвинения", - сообщила начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД Инна Рагимова.











Задержан директор строительной фирмы, который растратил деньги красноярских дольщиков - 62 миллиона рублей. Подозреваемый заключил более 260 договоров на строительство трёх многоэтажных домов, однако обязательств не выполнил, а деньги пропали.В качестве меры пресечения - подписка о невыезде. Несмотря на это, мужчина попытался уехать из города и был задержан в аэропорту Москвы. Накануне подозреваемый был доставлен в Красноярск и заключён под стражу на два месяца. Ему грозит до 4-х лет лишения свободы."В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия. В ближайшее время планируется предъявление обвинения", - сообщила начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД Инна Рагимова.







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