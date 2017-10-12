НОВОСТИ | Общество













12.10.17 09:18 Молодые художники разрисовали подпорную стену на левобережной набережной





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Во время работы художников подбадривали гуляющие горожане, которым нравилась идея раскрасить серые стены. Но не обошлось и без вандалов: они ночью испортили одну из композиций, однако художники справились с ситуацией и завершили работу в срок.







Молодые красноярские художники разрисовали подпорную стену на левобережной набережной. Назвали своё творение авторы поэтично: "Отражение окружающей среды" и "Лес на берегу".Во время работы художников подбадривали гуляющие горожане, которым нравилась идея раскрасить серые стены. Но не обошлось и без вандалов: они ночью испортили одну из композиций, однако художники справились с ситуацией и завершили работу в срок.













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