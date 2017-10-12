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12.10.17 11:44 В Красноярске выявляют павильоны, незаконно торгующие алкоголем





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К слову, ранее предприниматели платили штраф до 5 тысяч рублей. Теперь по инициативе Красноярского края в закон внесены изменения - штрафы увеличены до 200 тысяч, после повторного нарушения павильон сносят, предусмотрено и уголовное наказание. Все подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Красноярске началась проверка павильонов на предмет незаконной торговли алкоголем. Только в одном ларьке на Калинина полиция выявила целый набор грубых нарушений. Из пяти выбранных бутылок только одна соответствовала качеству, остальное - подделка. Цена ниже 205 рублей, что также преступление.К слову, ранее предприниматели платили штраф до 5 тысяч рублей. Теперь по инициативе Красноярского края в закон внесены изменения - штрафы увеличены до 200 тысяч, после повторного нарушения павильон сносят, предусмотрено и уголовное наказание. Все подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















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