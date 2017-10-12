НОВОСТИ | Экономика













12.10.17 11:41 Арбитражный суд рассмотрит требования подрядчиков о продлении сроков ремонта дорог





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Напомним, компания "Сибагропромстрой" планируют завершить ремонт улиц Караульная и 2-я Брянская только к 1 ноября, а к 30-му дороги в Советском районе. А "Стройтехникс" не успеет сдать улицы в Свердловском и Кировском районах раньше 31 октября. Хотя изначально все подрядчики должны были управиться с ремонтом до 30 сентября.







В конце октября Арбитражный суд Красноярска рассмотрит требования подрядчиков о продлении сроков ремонта дорог. Основным поводом стали проливные дожди в августе и сентябре.Напомним, компания "Сибагропромстрой" планируют завершить ремонт улиц Караульная и 2-я Брянская только к 1 ноября, а к 30-му дороги в Советском районе. А "Стройтехникс" не успеет сдать улицы в Свердловском и Кировском районах раньше 31 октября. Хотя изначально все подрядчики должны были управиться с ремонтом до 30 сентября.











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