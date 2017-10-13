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13.10.17 08:45 Красноярцы раскритиковали ремонт Коммунального моста



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Мост неоправданных ожиданий - именно такое название уже получила главная городская переправа. Открытия Коммунального водители ждали с нетерпением, но вместо ровной дороги получили полосу препятствий.

- Стыков слишком много и они все неровные. Странно для новой дороги, это очень некачественно, я считаю.

- Отвратительно, потому что едешь и по кочкам машина прыгает. Амортизация портится автомобиля. Машина раскачивается. Стоит на секунду руль отпустить и руль сам поворачивает, можно удариться.

А вот как на замечания водителей отреагировал Владимир Егоров - руководитель строительной компании "Сибиряк", которая занимается ремонтом моста: "Какие водители жалуются? Я вот на своей машине езжу - всё хорошо. Это есть, это же температурный шов, понимаете? Без него никуда, иначе мост разорвёт".

Но на деле даже невооружённым глазом видно, что где-то деформационные швы утоплены в асфальт, в других местах, наоборот, выпирают наружу, на неровностях автомобильные колёса словно отбивают чечётку. Такой дефект асфальтирования заметили и специалисты федерального управления автомобильных дорог "Байкал", которые 9 октября провели независимую проверку качества ремонта.

"Если шов лежит ровно, как положено, а асфальтобетон выше или ниже, соответственно, весь удар приходится на колёса проезжающих автомобилей. Насколько нам известно, у заказчика к подрядчику тоже есть большие вопросы, и им никто не оплачивал ещё работы по устройству асфальтобетона. Не исключено, что будут приняты меры и покрытие будет переделано именно в зоне деформационных швов", - пояснил заместитель начальника Федерального управления автодорог "Байкал" Андрей Капустин.

Напомним, что ремонт моста ещё не завершён, продолжаются работы по благоустройству, нужно установить резиновые прокладки в деформационные швы, для этого Коммунальный снова будут закрывать для движения.

К слову, чувство неоправданного ожидания красноярцы испытывают не в первый раз. Путепровод между улицей 9 мая и Северным шоссе был сдан в эксплуатацию в декабре 2014 года. Со временем асфальт здесь просел и дорога превратилась в трамплин. Переделывать дефект никто не стал. Конечно - и так сойдёт. Остаётся только надеяться, что с Коммунальным мостом эта история не повторится.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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