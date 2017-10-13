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Как закалялся кадр



13.10.17 08:43 "Как закалялся кадр": телеспектакли (серия 2)





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Ни о какой записи тогда не было и речи - только прямой эфир. И, например, живая музыка. Юрий Устюжанинов, ветеран красноярского краевого телевидения, вспоминал, что во время съёмок "Корзины с еловыми шишками" по Паустовскому операторы взяли в руки горячую 50-килограммовую камеру и на руках понесли её за актёрами. Современные студийные камеры почти в десять раз легче. Кстати, тогда снимать технику со штатива было строго запрещено. Но тот риск операторам всё-таки простили.



Старая техника имела особенность - малочувствительные трубки. Поэтому приходилось давать сильный яркий свет. А в павильоне могли собрать целый хор. И тогда становилось здесь по-настоящему жарко. Со временем пионеры красноярского телевидения выбрались на воздух. Летом 60-го была организована музыкально-драматическая передача и потребовался простор. Буквально. Во дворе расставляли скамейки, беседки, артисты в ярких костюмах ходили по территории. А за забором жили люди - интересное соседство.



Со временем передвижные телевизионные станции (ПТС) вернули спектакли в театры. Уже непосредственно туда выезжали операторы и технические работники. Многие приняли этот скачок. Но некоторые, например, Маргарита Рыбалко - главный режиссёр красноярской студии телевидения, говорила, что ничто не может сравниться с сиюминутностью прямого эфира.



Так начиналось телевидение в Красноярске. Так закалялся кадр. И сегодня мы отмечаем 60-летие красноярского ТВ.





Этот павильон, который мы знаем в качестве студии новостей, начинал как театральные подмостки. Здесь и записывали телеспектакли - жанр, почти забытый сегодня. Но тогда, 60 лет назад, их популярность была колоссальна. Почти основной продукт. За первые три года работы красноярской студии телевидения были подготовлены и сняты 300 телеспектаклей. Первым из них в прямом эфире в 1958 году стал "Убить Человека". Он был поставлен Лилианой Георгиевной Микаэлян в малом павильоне, до того как основное действие переместилось сюда.Ни о какой записи тогда не было и речи - только прямой эфир. И, например, живая музыка. Юрий Устюжанинов, ветеран красноярского краевого телевидения, вспоминал, что во время съёмок "Корзины с еловыми шишками" по Паустовскому операторы взяли в руки горячую 50-килограммовую камеру и на руках понесли её за актёрами. Современные студийные камеры почти в десять раз легче. Кстати, тогда снимать технику со штатива было строго запрещено. Но тот риск операторам всё-таки простили.Старая техника имела особенность - малочувствительные трубки. Поэтому приходилось давать сильный яркий свет. А в павильоне могли собрать целый хор. И тогда становилось здесь по-настоящему жарко. Со временем пионеры красноярского телевидения выбрались на воздух. Летом 60-го была организована музыкально-драматическая передача и потребовался простор. Буквально. Во дворе расставляли скамейки, беседки, артисты в ярких костюмах ходили по территории. А за забором жили люди - интересное соседство.Со временем передвижные телевизионные станции (ПТС) вернули спектакли в театры. Уже непосредственно туда выезжали операторы и технические работники. Многие приняли этот скачок. Но некоторые, например, Маргарита Рыбалко - главный режиссёр красноярской студии телевидения, говорила, что ничто не может сравниться с сиюминутностью прямого эфира.Так начиналось телевидение в Красноярске. Так закалялся кадр. И сегодня мы отмечаем 60-летие красноярского ТВ. Мария СЕМЁНОВА, Владимир БОГОМОЛОВ









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