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НОВОСТИ | Общество





13.10.17 08:49 В микрорайоне Покровский появится дендросад



Фото
В микрорайоне Покровский формируется уникальный дендросад. Жители недавно поднявшихся высоток с нетерпением ждут, когда у них под окнами расцветут и новые деревья. Уникальный проект разрабатывался совместно с кафедрой дендрологии СибГАУ. На одном гектаре будут собраны более тридцати видов из разных климатических зон - Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки.

"Это ель колючая, арония черноплодная, пузыреплодник калинолистный и многие другие растения. Зона Сибири - яблоня сибирская, лиственница. Дальний Восток - клён Гиннала, орех манчжурский, амурский барбарис", - рассказала доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.

На месте бывшей автостоянки вырастет тысяча зелёных насаждений, вместо газонов высадят почвопокровные цветы, которые не требуют ухода. Вместе с жителями глава Красноярска Эдхам Акбулатов посадил несколько деревьев и предложил активней включаться в работу юным красноярцам. Именно благодаря совместной работе горожан, бизнеса и администрации в Красноярске за пять лет появилось более 150 скверов, парков и уголков отдыха.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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