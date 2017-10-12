НОВОСТИ | Политика













12.10.17 17:40 Члены комиссии по выборам мэра Красноярска провели пресс-конференцию





Фото



"Самые сильные эмоции были тогда, когда мы подвели итоги. Все единодушно определили группу из четырёх лидеров, которые максимально набрали это количество голосов. Причём в группе тоже кандидаты разделились. Это и опытный действующий мэр, и успешный строитель, и предприниматель, и действующий глава района - тоже не новичок во власти; и действующий министр, который не понаслышке знает, как организовывать крупные проекты, как работать с бизнесом, с муниципалитетами. Когда мы посмотрели результаты, кто как оценил программы кандидатов - вот здесь, я считаю, была самая яркая минута в нашей работе. Усталость и всё остальное ушло на второй план", - рассказал председатель конкурсной комиссии по выборам главы г.Красноярска Анатолий Цыкалов.



После первого тура выборов работа конкурсной комиссии заканчивается. Дальше дело за депутатами Городского совета. Именно они на сессии 24 октября тайным голосованием выберут мэра Красноярска. Полную версию беседы членов конкурсной комиссии с журналистами смотрите сегодня на телеканале "Россия 24" в 19:30.











Члены конкурсной комиссии собрали пресс-конференцию. Журналистам они рассказали о тонкостях своей работы. Например, о том, что 11-часовой рабочий день (именно столько времени комиссия заслушивала кандидатов и выставляла оценки) прошёл быстро. Кандидаты на должность главы - разные, но все они так или иначе заинтересованы в развитии города. Члены комиссии признались, что четвёрка лидеров была выбрана единогласно."Самые сильные эмоции были тогда, когда мы подвели итоги. Все единодушно определили группу из четырёх лидеров, которые максимально набрали это количество голосов. Причём в группе тоже кандидаты разделились. Это и опытный действующий мэр, и успешный строитель, и предприниматель, и действующий глава района - тоже не новичок во власти; и действующий министр, который не понаслышке знает, как организовывать крупные проекты, как работать с бизнесом, с муниципалитетами. Когда мы посмотрели результаты, кто как оценил программы кандидатов - вот здесь, я считаю, была самая яркая минута в нашей работе. Усталость и всё остальное ушло на второй план", - рассказал председатель конкурсной комиссии по выборам главы г.Красноярска Анатолий Цыкалов.После первого тура выборов работа конкурсной комиссии заканчивается. Дальше дело за депутатами Городского совета. Именно они на сессии 24 октября тайным голосованием выберут мэра Красноярска.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













