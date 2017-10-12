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12.10.17 20:55 В Красноярске разрабатывают стратегию сохранения Заполярья от промышленного воздействия





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"Учёные могут подсказать и как сохранить, и как технологию изменить, для того чтобы технология работала на сохранение природы", - пояснил ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов.



К слову, компания "Норникель" активно модернизирует производства. Новые технологии помогут на три четверти снизить вредные выбросы, например, диоксида серы, уже в ближайшие годы. "Более 250 миллиардов до 2023 года мы намерены вложить в решение экологических проблем. Это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных, то все мероприятия по улучшению производственной базы направлены на экологию", - отметила вице-президент компании "Норникель" Елена Безденежных.



Сейчас и руководство Красноярского края пристально следит за тем, чтобы промышленные предприятия на территории региона начали применять чистые технологии. "Мы начинаем этот путь, который не даст результатов через 2-3 месяца. Но будет уверенность, что через 2-3 года мы будем жить во многом в другом крае", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



За два дня конференции участники выработают совместную стратегию по разработке и внедрению современных экологически чистых технологий на территории края.





В Сибирском федеральном университете проходит экологическая конференция по охране окружающей среды и промышленной деятельности на севере. Её цель - развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений острых вопросов экологической повестки."Учёные могут подсказать и как сохранить, и как технологию изменить, для того чтобы технология работала на сохранение природы", - пояснил ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов.К слову, компания "Норникель" активно модернизирует производства. Новые технологии помогут на три четверти снизить вредные выбросы, например, диоксида серы, уже в ближайшие годы. "Более 250 миллиардов до 2023 года мы намерены вложить в решение экологических проблем. Это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных, то все мероприятия по улучшению производственной базы направлены на экологию", - отметила вице-президент компании "Норникель" Елена Безденежных.Сейчас и руководство Красноярского края пристально следит за тем, чтобы промышленные предприятия на территории региона начали применять чистые технологии. "Мы начинаем этот путь, который не даст результатов через 2-3 месяца. Но будет уверенность, что через 2-3 года мы будем жить во многом в другом крае", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.За два дня конференции участники выработают совместную стратегию по разработке и внедрению современных экологически чистых технологий на территории края. Роман РЫКОВ











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