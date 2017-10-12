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12.10.17 17:45 Красноярской краевой клинической больнице - 75 лет





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Своих первых пациентов больница приняла в далёком 1939 году. В период Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь для раненых на фронте бойцов. По сравнению с теми годами медицина шагнула далеко вперёд. Например, сейчас информацию обо всех пациентах в крае, поступивших с инсультами, врач в реальном времени может видеть в Красноярске в своём кабинете, оценить тяжесть повреждений и направить больного санавиацией в краевую больницу. Благодаря новым технологиям удаётся каждый год снижать смертность от инсультов на два процента.



"Это, с одной стороны, не очень много, но и немало. Во-первых, она не растёт, во-вторых, есть ровное, планомерное снижение. Сейчас в краевой больнице летальность от ишемического инсульта порядка 11%. Это одни из лучших показателей в России", - отметил главный нейрохирург Красноярского края Павел Шнякин.



Гордятся и единственным в крае ожоговым центром; кроме того, несколько лет назад начали заниматься трансплантацией органов. "Сначала мы сделали операции по пересадке почек, а в прошлом году у нас появились пациенты с пересаженной печенью и сердцем. Рассчитываем, что этот проект и дальше будет развиваться. Это ежедневное подтверждение того, что действительно нашей больнице нужны новые корпуса, новые операционные", - подчеркнул главный врач Красноярской краевой больницы №1 Егор Корчагин.



И больница продолжает развиваться. Новый хирургический корпус, в котором появятся 17 операционных, введут в эксплуатацию в январе 2019 года.





Вот так оригинально, в халатах, симфонический оркестр поздравил врачей с серьёзным юбилеем. краевой больнице исполнилось уже три четверти века. Памятные грамоты вручил Александр Усс.Своих первых пациентов больница приняла в далёком 1939 году. В период Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь для раненых на фронте бойцов. По сравнению с теми годами медицина шагнула далеко вперёд. Например, сейчас информацию обо всех пациентах в крае, поступивших с инсультами, врач в реальном времени может видеть в Красноярске в своём кабинете, оценить тяжесть повреждений и направить больного санавиацией в краевую больницу. Благодаря новым технологиям удаётся каждый год снижать смертность от инсультов на два процента."Это, с одной стороны, не очень много, но и немало. Во-первых, она не растёт, во-вторых, есть ровное, планомерное снижение. Сейчас в краевой больнице летальность от ишемического инсульта порядка 11%. Это одни из лучших показателей в России", - отметил главный нейрохирург Красноярского края Павел Шнякин.Гордятся и единственным в крае ожоговым центром; кроме того, несколько лет назад начали заниматься трансплантацией органов. "Сначала мы сделали операции по пересадке почек, а в прошлом году у нас появились пациенты с пересаженной печенью и сердцем. Рассчитываем, что этот проект и дальше будет развиваться. Это ежедневное подтверждение того, что действительно нашей больнице нужны новые корпуса, новые операционные", - подчеркнул главный врач Красноярской краевой больницы №1 Егор Корчагин.И больница продолжает развиваться. Новый хирургический корпус, в котором появятся 17 операционных, введут в эксплуатацию в январе 2019 года. Владимир ЖАРИНОВ











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