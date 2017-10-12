Сегодня ночью полиция задержала главу Боготола. Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, ещё в 14 году Андрей Артибякин вместе с депутатом Боготольского горсовета провели махинации с жильём. Подставное лицо прописали в аварийном доме, после расселения на него же зарегистрировали новую квартиру стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей. Жильё хотели продать и поделить деньги.
"В Боготольском районе в отношении главы города и депутата горсовета возбуждено уголовное дело. В настоящее время глава города задержан, проводится допрос, устанавливаются все обстоятельства уголовного дела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.