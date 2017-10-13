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13.10.17 08:52 В норильской больнице умер годовалый малыш





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"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в рамках которого следствию предстоит установить, насколько своевременно и качественно ребёнку была оказана медицинская помощь", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







По факту смерти годовалого ребёнка в больнице Норильска началась доследственная проверка. Об этом заявили в следственном комитете. Мальчика с признаками ОРВИ привезли в больницу, где ему поставили укол с жаропонижающим, но малышу стало хуже, начался анафилактический шок. Со слов знакомых семьи, медицинских работников рядом не было, они были в курилке. Врача нашли, когда ребёнок пребывал в состоянии клинической смерти уже несколько минут. В реанимации годовалый малыш скончался."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в рамках которого следствию предстоит установить, насколько своевременно и качественно ребёнку была оказана медицинская помощь", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











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