НОВОСТИ | Общество













13.10.17 11:45 В Красноярске начался прокат российского блокбастера "Салют-7"





Во всех кинотеатрах Красноярска начался прокат одного из главных отечественных фильмов этого года "Салют-7". Картину уже называют блокбастером года. Основан на реальных событиях, которые до последнего времени были фактически засекречены.



В 1985 году наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных полетели к мёртвой станции и впервые в мире провели стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Они должны не только проникнуть на "Салют-7", но и оживить его. Шансов вернуться на Землю у космонавтов практически не было. Спасательная экспедиция превратилась в настоящий космический детектив.







Во всех кинотеатрах Красноярска начался прокат одного из главных отечественных фильмов этого года "Салют-7". Картину уже называют блокбастером года. Основан на реальных событиях, которые до последнего времени были фактически засекречены.В 1985 году наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных полетели к мёртвой станции и впервые в мире провели стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Они должны не только проникнуть на "Салют-7", но и оживить его. Шансов вернуться на Землю у космонавтов практически не было. Спасательная экспедиция превратилась в настоящий космический детектив.







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