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13.10.17 11:40 В Назарове открывается VII кинофорум имени Марины Ладыниной





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Вячеслав Манучаров, актёр, телеведущий: "Скажу честно, я москвич в восьмом колене, я люблю бывать в таких маленьких местечках. Хочется здесь увидеть настоящую Россию, которую я люблю, которой я служу".



Ирина Грибулина, композитор, певица: "Леночка со съёмок, я тоже со съёмок, мы летим из разных городов. Мы любим своего зрителя, мы не зря всю ночь к вам летели, сейчас будем ещё ехать в Назарово. Всё будет замечательно, потому что мы любим нашего зрителя, а зрители ждут нас".



Открытие кинофорума - это всегда красная дорожка, зал едва вмещает всех желающих, череда творческих встреч и бурные благодарные аплодисменты сибиряков.



Народная артистка Советского Союза, лауреат пяти сталинских премий Марина Ладынина выросла в селе Назарово, была старшей в многодетной семье, с 16 лет подрабатывала в театре, потом отправилась покорять Москву. После встречи с кинорежиссёром Иваном Пырьевым вышел ряд кинокартин, Ладынина стала одной из самых любимых актрис того времени.



Назаровский кинофорум - это дань памяти. 13 октября в 17:00 - торжественное открытие. 14 октября с утра в разных ДК начинаются творческие встречи. Со зрителями пообщается Вячеслав Манучаров, Ольга Волкова, Анастасия Макеева, композитор и исполнительница Ирина Грибулина. 15 октября своими впечатлениями поделятся и ответят на вопросы зрителей Елена Цыплакова, Игорь Скляр. В 17:00 - торжественная церемония закрытия.





В Красноярск гости кинофорума прибывают разными рейсами. У них буквально несколько часов, чтобы отдохнуть, впереди встречи, выступления. Программа расписана по часам."Скажу честно, я москвич в восьмом колене, я люблю бывать в таких маленьких местечках. Хочется здесь увидеть настоящую Россию, которую я люблю, которой я служу"."Леночка со съёмок, я тоже со съёмок, мы летим из разных городов. Мы любим своего зрителя, мы не зря всю ночь к вам летели, сейчас будем ещё ехать в Назарово. Всё будет замечательно, потому что мы любим нашего зрителя, а зрители ждут нас".Открытие кинофорума - это всегда красная дорожка, зал едва вмещает всех желающих, череда творческих встреч и бурные благодарные аплодисменты сибиряков.Народная артистка Советского Союза, лауреат пяти сталинских премий Марина Ладынина выросла в селе Назарово, была старшей в многодетной семье, с 16 лет подрабатывала в театре, потом отправилась покорять Москву. После встречи с кинорежиссёром Иваном Пырьевым вышел ряд кинокартин, Ладынина стала одной из самых любимых актрис того времени.Назаровский кинофорум - это дань памяти. 13 октября в 17:00 - торжественное открытие. 14 октября с утра в разных ДК начинаются творческие встречи. Со зрителями пообщается Вячеслав Манучаров, Ольга Волкова, Анастасия Макеева, композитор и исполнительница Ирина Грибулина. 15 октября своими впечатлениями поделятся и ответят на вопросы зрителей Елена Цыплакова, Игорь Скляр. В 17:00 - торжественная церемония закрытия. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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