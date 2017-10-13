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НОВОСТИ | Общество





13.10.17 11:40 В Назарове открывается VII кинофорум имени Марины Ладыниной



Фото
В Красноярск гости кинофорума прибывают разными рейсами. У них буквально несколько часов, чтобы отдохнуть, впереди встречи, выступления. Программа расписана по часам.

Вячеслав Манучаров, актёр, телеведущий: "Скажу честно, я москвич в восьмом колене, я люблю бывать в таких маленьких местечках. Хочется здесь увидеть настоящую Россию, которую я люблю, которой я служу".

Ирина Грибулина, композитор, певица: "Леночка со съёмок, я тоже со съёмок, мы летим из разных городов. Мы любим своего зрителя, мы не зря всю ночь к вам летели, сейчас будем ещё ехать в Назарово. Всё будет замечательно, потому что мы любим нашего зрителя, а зрители ждут нас".

Открытие кинофорума - это всегда красная дорожка, зал едва вмещает всех желающих, череда творческих встреч и бурные благодарные аплодисменты сибиряков.

Народная артистка Советского Союза, лауреат пяти сталинских премий Марина Ладынина выросла в селе Назарово, была старшей в многодетной семье, с 16 лет подрабатывала в театре, потом отправилась покорять Москву. После встречи с кинорежиссёром Иваном Пырьевым вышел ряд кинокартин, Ладынина стала одной из самых любимых актрис того времени.

Назаровский кинофорум - это дань памяти. 13 октября в 17:00 - торжественное открытие. 14 октября с утра в разных ДК начинаются творческие встречи. Со зрителями пообщается Вячеслав Манучаров, Ольга Волкова, Анастасия Макеева, композитор и исполнительница Ирина Грибулина. 15 октября своими впечатлениями поделятся и ответят на вопросы зрителей Елена Цыплакова, Игорь Скляр. В 17:00 - торжественная церемония закрытия.


Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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