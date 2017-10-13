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Сбор средств в помощь больным детям

13.10.17 17:45 Нужна помощь: Рустама Хадуева спасёт срочная операция на сердце



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О том, что сын родится с пороком сердца, Тамара узнала на пятом месяце беременности на плановом УЗИ. Сразу после рождения малышу сделали облегчающую операцию в Новосибирске.

"На пятые сутки нам сделали эндоваскулярную операцию, т.е. баллоном расширили аортальный клапан, и на восьмые сутки выписали домой. На 4 месяце у нас стала недостаточность артериального клапана, соответственно, баллоном это уже нельзя сделать, только менять протез", - рассказала мама Рустама Тамара Хадуева.

Из-за порока у малыша, в отличие от сверстников, слабый аппетит и он, соответственно, меньше набирает в весе. Кардиохирургии пояснили, сейчас срочно требуется операция Росса. "Повреждённый аортальный клапан заменят на собственный лёгочный. Вместо лёгочного клапана имплантируют клапаносодержащий протез. Это позволит нормализовать кровообращение, избежать постоянного приёма сильных препаратов, значительно улучшит состояние ребёнка, позволит ему жить и развиваться", - пояснила Детский кардиолог НИИ кардиологии (Томск) Виктория Савченко.

Стоимость такой операции - больше миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Большую часть суммы собрали в благотворительном фонде "Русфонд". Не хватает 73 тысяч. Помочь 8-месячному Рустаму можно. Для этого нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА





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