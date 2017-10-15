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16.10.17 09:03 Вести. Красноярск. События недели от 15.10.2017

В этом выпуске:

- Конкурсная комиссия более 10 часов определяла главных претендентов на пост главы Красноярска. В финале четверо, именно они будут бороться за должность мэра. Насколько непрямые выборы объективны? Мнение экспертов.

- Африканская чума свиней пришла в Красноярский край и теперь долго не покинет регион. Какие меры предпринимают, чтобы остановить распространение заболевания и насколько дорого чума может обойтись экономике?

- 14 октября, в Покров, семейные отношения оформили в два раза больше пар, чем в пятницу, на которую на этой неделе выпало 13 число. А мы выяснили, по какой причине жители России предпочитают вступать в брак.

- Богучанская ГЭС - плотина высшей пробы. 15 октября ровно пять лет с момента, когда на Богучанской ГЭС был запущен в работу первый гидроагрегат.





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