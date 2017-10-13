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НОВОСТИ | Экономика





13.10.17 17:37 Правительство края внесло проект бюджета-2018 в Законодательное собрание



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Правительство Красноярского края внесло проект бюджета в Законодательное собрание. Теперь народным избранникам предстоит доработать главный документ региона, который занимает почти 2890 страниц. К слову, бюджет на следующий год может оказаться дефицитным: расходы превышают доходы на 13,5 миллиардов рублей.

Несмотря на это, значительные средства предусмотрены на повышение зарплат - медикам, педагогам, социальным и культурным работникам. В регионе построят 12 школ. Деньги заложены на подготовку к Универсиаде. Около 2-х миллиардов рублей направят на ремонт дорог в крае, ещё 1,5 миллиарда на реконструкцию дорог в Красноярске.

"В части отрасли здравоохранения мы должны все силы направить прежде всего на ввод в эксплуатацию перинатального центра в Норильске и Богучанской центральной районной больницы. Кроме того, проект бюджета предполагает начало строительства третьей очереди онкологического центра", - пояснил и.о.министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.
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