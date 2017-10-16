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16.10.17 11:43 В Красноярске пьяный водитель протаранил павильон





Фото Фото: VK.com/kraschp



В Красноярске пьяный водитель протаранил павильон. ДТП произошло на улице Брянская. По информации дорожных полицейских, за рулём находился 21-летний молодой человек. Он не справился с управлением, врезался в крыльцо и по инерции задел второй павильон. В крови водителя было обнаружено 0,43 промилле.







В Красноярске пьяный водитель протаранил павильон. ДТП произошло на улице Брянская. По информации дорожных полицейских, за рулём находился 21-летний молодой человек. Он не справился с управлением, врезался в крыльцо и по инерции задел второй павильон. В крови водителя было обнаружено 0,43 промилле.







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