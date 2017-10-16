НОВОСТИ | Спорт













16.10.17 20:58 Представители национальных спортивных федераций оценили уровень подготовки к Универсиаде





Фото



Алексей Курашов, президент федерации фристайла России: "Фристайл-центр, который будет на Николаевской сопке, не просто поднимет интерес, но и увеличится количество занимающихся, и увеличатся наши шансы на завоевание медалей".



Виктор Тучин, представитель федерации хоккея с мячом России: "Это большое наследие, как для края, так и для спорта российского и международного. Это материальная база - за неё можно быть спокойным, а кадровая - это вопрос времени, это всё решаемо".











Представители национальных спортивных федераций высоко оценили уровень подготовки к Студенческим играм в Красноярске. Специалисты обсудили программу предстоящих соревнований. Их мнение отразится в отчётах о степени готовности объектов Зимней Универсиады-2019 и дальнейших рекомендациях по подготовке к соревнованиям."Фристайл-центр, который будет на Николаевской сопке, не просто поднимет интерес, но и увеличится количество занимающихся, и увеличатся наши шансы на завоевание медалей"."Это большое наследие, как для края, так и для спорта российского и международного. Это материальная база - за неё можно быть спокойным, а кадровая - это вопрос времени, это всё решаемо".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













