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17.10.17 08:52 Красноярские аграрии продолжают битву за урожай





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Сегодня в крае от плохой погоды пострадали 130 тысяч гектаров в 12 районах края. Аграриям приходится буквально бороться за каждый колосок. Комбайны не могут убирать хлеб и сильно возросли затраты на просушивание мокрого зерна, кое-где совсем не осталось горючего. Только в одном сельхозпредприятии Тюльковское недобрали 3 тысяч тонн пшеницы. Из-за погодных катаклизмов урожайность упала до критических 8 центнеров с гектара - затраты не окупаются.



В пострадавших районах края правительством введён режим ЧС. Но некоторые муниципалитеты, как например, Балахта ввели его на несколько дней раньше, чтобы мобилизоваться. Это позволяет крестьянам отсрочить выплату по кредитам и сдвинуть налоговые платежи. Свою помощь пострадавшим районам обещает и государство.



"Пострадавшие районы получат компенсацию, в том числе из федерального бюджета. На это потребуется минимум порядка полумиллиарда рублей. Сейчас оформление соответствующих документов практически завершено, надеемся на понимание и федерального руководства. И по своей краевой линии сделаем всё необходимое", - заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Тем не менее, в краевом минсельхозе считают, что двухмиллионную отметку собранного урожая всё же удастся перевалить; это означает, что зерна хватит и булка хлеба в магазине не подорожает.





Такой негодной осени в Красноярском крае не было уже пять лет. В сентябре выпадало до 515 процентов от месячной нормы осадков, а потом вообще пошёл снег, который практически остановил работы. На данный момент неубранными остаются 25% краевых полей.Сегодня в крае от плохой погоды пострадали 130 тысяч гектаров в 12 районах края. Аграриям приходится буквально бороться за каждый колосок. Комбайны не могут убирать хлеб и сильно возросли затраты на просушивание мокрого зерна, кое-где совсем не осталось горючего. Только в одном сельхозпредприятии Тюльковское недобрали 3 тысяч тонн пшеницы. Из-за погодных катаклизмов урожайность упала до критических 8 центнеров с гектара - затраты не окупаются.В пострадавших районах края правительством введён режим ЧС. Но некоторые муниципалитеты, как например, Балахта ввели его на несколько дней раньше, чтобы мобилизоваться. Это позволяет крестьянам отсрочить выплату по кредитам и сдвинуть налоговые платежи. Свою помощь пострадавшим районам обещает и государство."Пострадавшие районы получат компенсацию, в том числе из федерального бюджета. На это потребуется минимум порядка полумиллиарда рублей. Сейчас оформление соответствующих документов практически завершено, надеемся на понимание и федерального руководства. И по своей краевой линии сделаем всё необходимое", - заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Тем не менее, в краевом минсельхозе считают, что двухмиллионную отметку собранного урожая всё же удастся перевалить; это означает, что зерна хватит и булка хлеба в магазине не подорожает. Дмитрий БЫЗОВ











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