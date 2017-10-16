НОВОСТИ | Общество













16.10.17 17:40 Представители Народного фронта отправились в рейд по поликлиникам





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"Общедомовая территория, мы обращались в управляющую компанию, нужно согласование с жильцами. На сегодня такого согласования нет", - пояснил главный врач поликлиники №2 Юрий Лоленко.



Поликлиника на Курчатова. Очереди в коридорах, главный врач поясняет - в понедельник утром это нормально. Народный фронт интересуется, как организована работа по приёму жалоб и предложений, так называемая независимая оценка качества медуслуг. Такие уголки есть в каждой поликлинике. Формально ящик стоит, бланки анкет напечатаны, но сам ящичек, есть ощущение, давно не открывали. Главный врач разводит руками - обработкой жалоб занимаются общественники.



"Всё, что лежит внутри, те, кто снимает, информацию обобщают и мне уже попадает с анализом", - пояснил главный врач поликлиники №4 Сергей Гребенников.



Вокруг ящичка разыгралась почти дискуссия, но исключительно ради чистоты эксперимента мы пробуем одну из анкет опустить в ящик. Отпустить послание оказалось непросто, судя по всему, ящик уже забит анкетами, которые никто не читает. По результатам рейда в офисе Народного фронта прошло совещание. Ряд замечаний медики обещают учесть.





В какие поликлиники идти с рейдом, Народный фронт выбирал, опираясь на отзывы горожан. Отрицательные оценки в соцсетях и положительные отзывы на официальных порталах. Поликлиника на Киренского. Вопрос, что называется, с порога: деньги на пандус успешно освоены, но даже неспециалисту видно - по такому подъёму ни один инвалид не заедет."Общедомовая территория, мы обращались в управляющую компанию, нужно согласование с жильцами. На сегодня такого согласования нет", - пояснил главный врач поликлиники №2 Юрий Лоленко.Поликлиника на Курчатова. Очереди в коридорах, главный врач поясняет - в понедельник утром это нормально. Народный фронт интересуется, как организована работа по приёму жалоб и предложений, так называемая независимая оценка качества медуслуг. Такие уголки есть в каждой поликлинике. Формально ящик стоит, бланки анкет напечатаны, но сам ящичек, есть ощущение, давно не открывали. Главный врач разводит руками - обработкой жалоб занимаются общественники."Всё, что лежит внутри, те, кто снимает, информацию обобщают и мне уже попадает с анализом", - пояснил главный врач поликлиники №4 Сергей Гребенников.Вокруг ящичка разыгралась почти дискуссия, но исключительно ради чистоты эксперимента мы пробуем одну из анкет опустить в ящик. Отпустить послание оказалось непросто, судя по всему, ящик уже забит анкетами, которые никто не читает. По результатам рейда в офисе Народного фронта прошло совещание. Ряд замечаний медики обещают учесть. Евгения ПЛОТНИКОВА











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