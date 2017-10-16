НОВОСТИ | Общество













16.10.17 17:45 В сентябре в Красноярск из Турции с симптомами инфекционных заболеваний вернулись пять туристов





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Специалисты Роспотребнадзора ведут контроль в аэропорту "Емельяново". После посадки принимают рапорт от экипажа самолёта и проверяют пассажиров через тепловизор. Если бортпроводники сообщат о жалобах на самочувствие или прибор выявит отклонения от нормы температуры, специалисты проведут комплекс санитарно-медицинских мер.







За сентябрь пять туристов вернулись из Турции в Красноярск с симптомами инфекционных заболеваний. У отдыхающих выявлены ОРВИ, энтеровирусная и острая кишечная инфекции. Напомним, кроме того, сейчас в южной стране бушуют лихорадки Зика и Денге.Специалисты Роспотребнадзора ведут контроль в аэропорту "Емельяново". После посадки принимают рапорт от экипажа самолёта и проверяют пассажиров через тепловизор. Если бортпроводники сообщат о жалобах на самочувствие или прибор выявит отклонения от нормы температуры, специалисты проведут комплекс санитарно-медицинских мер.











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