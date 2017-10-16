АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.10.17 20:54 В Красноярск прибыли участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов



Фото
В исконно русских традициях - хлебом-солью встречал Красноярск иностранных гостей. Многие гости специально для поездки в Сибирь утеплились. Они знали - здесь нежарко. "Был удивлён холодной погодой. Зимой в моей стране, в Камеруне, почти 60 градусов. Когда я приехал в Красноярск, здесь было всего пять градусов. Это очень холодно, но я привык", - сказал гость из Камеруна Принцвел Лег Ка.

Гости настолько привыкли, что не побоялись на открытом воздухе, по канатной дороге, добраться до смотровой площадки заповедника "Столбы". Красоты природы они рассматривали, угощаясь сбитнем - славянским напитком из воды, мёда и пряностей.

"Нам очень приятно и почётно, что Красноярск стал одним из 15-ти российских городов, который принимает у себя региональную программу фестиваля. Здорово, что сюда приехали ребята более чем из 40 стран. Для того, чтобы почувствовать Россию, её пульс, обязательно нужно оказаться в Сибири. Красноярск в этом смысле самый подходящий город", - сказал и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

В то время, когда в Сочи открывался Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 90 человек из разных стран в городе на берегу Енисея присутствовали на открытии нашего - регионального фестиваля. Церемония хоть и не была столь грандиозной, но от этого не стала менее душевной.

"Люди замечательные! У вас такая чистота душевная, так радуются нам. И на нас это тоже отражается. Это как прилив энергии нам", - сказал гость из Болгарии Александр Рисков.

Закончилось знакомство иностранной молодёжи с Красноярском в спорткомплексе "Тотем". В мини-футбол команда гостей сыграла с двукратными чемпионами мира среди воспитанников детских домов. Впрочем, вероятно, многие иностранцы ещё вернутся в Красноярск в качестве волонтёров на зимней Универсиаде 2019 года.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.