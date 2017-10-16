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| НОВОСТИ | Общество
|16.10.17 20:54 В Красноярск прибыли участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
В исконно русских традициях - хлебом-солью встречал Красноярск иностранных гостей. Многие гости специально для поездки в Сибирь утеплились. Они знали - здесь нежарко. "Был удивлён холодной погодой. Зимой в моей стране, в Камеруне, почти 60 градусов. Когда я приехал в Красноярск, здесь было всего пять градусов. Это очень холодно, но я привык", - сказал гость из Камеруна Принцвел Лег Ка.
Гости настолько привыкли, что не побоялись на открытом воздухе, по канатной дороге, добраться до смотровой площадки заповедника "Столбы". Красоты природы они рассматривали, угощаясь сбитнем - славянским напитком из воды, мёда и пряностей.
"Нам очень приятно и почётно, что Красноярск стал одним из 15-ти российских городов, который принимает у себя региональную программу фестиваля. Здорово, что сюда приехали ребята более чем из 40 стран. Для того, чтобы почувствовать Россию, её пульс, обязательно нужно оказаться в Сибири. Красноярск в этом смысле самый подходящий город", - сказал и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
В то время, когда в Сочи открывался Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 90 человек из разных стран в городе на берегу Енисея присутствовали на открытии нашего - регионального фестиваля. Церемония хоть и не была столь грандиозной, но от этого не стала менее душевной.
"Люди замечательные! У вас такая чистота душевная, так радуются нам. И на нас это тоже отражается. Это как прилив энергии нам", - сказал гость из Болгарии Александр Рисков.
Закончилось знакомство иностранной молодёжи с Красноярском в спорткомплексе "Тотем". В мини-футбол команда гостей сыграла с двукратными чемпионами мира среди воспитанников детских домов. Впрочем, вероятно, многие иностранцы ещё вернутся в Красноярск в качестве волонтёров на зимней Универсиаде 2019 года.
Елена АЛИШЕВЕЦ
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