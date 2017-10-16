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16.10.17 20:54 В Красноярск прибыли участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов





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Гости настолько привыкли, что не побоялись на открытом воздухе, по канатной дороге, добраться до смотровой площадки заповедника "Столбы". Красоты природы они рассматривали, угощаясь сбитнем - славянским напитком из воды, мёда и пряностей.



"Нам очень приятно и почётно, что Красноярск стал одним из 15-ти российских городов, который принимает у себя региональную программу фестиваля. Здорово, что сюда приехали ребята более чем из 40 стран. Для того, чтобы почувствовать Россию, её пульс, обязательно нужно оказаться в Сибири. Красноярск в этом смысле самый подходящий город", - сказал и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.



В то время, когда в Сочи открывался Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 90 человек из разных стран в городе на берегу Енисея присутствовали на открытии нашего - регионального фестиваля. Церемония хоть и не была столь грандиозной, но от этого не стала менее душевной.



"Люди замечательные! У вас такая чистота душевная, так радуются нам. И на нас это тоже отражается. Это как прилив энергии нам", - сказал гость из Болгарии Александр Рисков.



Закончилось знакомство иностранной молодёжи с Красноярском в спорткомплексе "Тотем". В мини-футбол команда гостей сыграла с двукратными чемпионами мира среди воспитанников детских домов. Впрочем, вероятно, многие иностранцы ещё вернутся в Красноярск в качестве волонтёров на зимней Универсиаде 2019 года.





В исконно русских традициях - хлебом-солью встречал Красноярск иностранных гостей. Многие гости специально для поездки в Сибирь утеплились. Они знали - здесь нежарко. "Был удивлён холодной погодой. Зимой в моей стране, в Камеруне, почти 60 градусов. Когда я приехал в Красноярск, здесь было всего пять градусов. Это очень холодно, но я привык", - сказал гость из Камеруна Принцвел Лег Ка.Гости настолько привыкли, что не побоялись на открытом воздухе, по канатной дороге, добраться до смотровой площадки заповедника "Столбы". Красоты природы они рассматривали, угощаясь сбитнем - славянским напитком из воды, мёда и пряностей."Нам очень приятно и почётно, что Красноярск стал одним из 15-ти российских городов, который принимает у себя региональную программу фестиваля. Здорово, что сюда приехали ребята более чем из 40 стран. Для того, чтобы почувствовать Россию, её пульс, обязательно нужно оказаться в Сибири. Красноярск в этом смысле самый подходящий город", - сказал и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.В то время, когда в Сочи открывался Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 90 человек из разных стран в городе на берегу Енисея присутствовали на открытии нашего - регионального фестиваля. Церемония хоть и не была столь грандиозной, но от этого не стала менее душевной."Люди замечательные! У вас такая чистота душевная, так радуются нам. И на нас это тоже отражается. Это как прилив энергии нам", - сказал гость из Болгарии Александр Рисков.Закончилось знакомство иностранной молодёжи с Красноярском в спорткомплексе "Тотем". В мини-футбол команда гостей сыграла с двукратными чемпионами мира среди воспитанников детских домов. Впрочем, вероятно, многие иностранцы ещё вернутся в Красноярск в качестве волонтёров на зимней Универсиаде 2019 года. Елена АЛИШЕВЕЦ











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