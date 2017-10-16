НОВОСТИ | Государство













16.10.17 20:14 Главным федеральным инспектором по Красноярскому краю назначен Сергей Блинов





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Новому инспектору 55 лет, из них почти 30 он отдал службе в органах госбезопасности. Блинов награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" и благодарностью президента. Напомним, в полномочия федерального инспектора входит контроль за выполнением указов президента.







Главным федеральным инспектором по Красноярскому краю стал генерал ФСБ в запасе. На эту должность полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назначил Сергея Блинова. Предыдущий инспектор Николай Холодов переведён на ту же должность в Республику Хакасия.Новому инспектору 55 лет, из них почти 30 он отдал службе в органах госбезопасности. Блинов награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" и благодарностью президента. Напомним, в полномочия федерального инспектора входит контроль за выполнением указов президента.











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