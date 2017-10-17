Сегодня ночью на проспекте Металлургов в Красноярске таксист сбил пешехода. ДТП произошло в первом часу на перекрёстке с Быковского. По предварительным данным, автомобиль с опознавательными знаками такси наехал на мужчину на "зебре". Кто на какой сигнал светофона двигался, пока неизвестно.
Пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается, на вид мужчине 40-45 лет. Водитель автомобиля "Nissan" при этом был трезв. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ещё одного пешехода насмерть сбили сегодня ночью на улице Перенсона. Личность погибшего также устанавливается.