НОВОСТИ | Общество













17.10.17 17:42 Шушенского полицейского наградили за спасение утопающего





Фото Фото: NGS24.ru



За спасение



Сергей Наумкин вытащил из воды 6-летнего мальчика, который уже не подавал признаков жизни, и оказал ему первую помощь. Затем ребёнка передали в руки медиков. Сегодня генерал-майор Александр Речицкий вручил Сергею медаль за проявленную смелость.







За спасение тонущего ребёнка красноярского полицейского наградили медалью. Инцидент произошёл в Шушенском недалеко от отдела полиции. Ребёнок играл возле пруда и упал в воду. Сотрудники полиции Сергей Наумкин и Михаил Горлов услышали всплеск воды и поспешили на помощь.Сергей Наумкин вытащил из воды 6-летнего мальчика, который уже не подавал признаков жизни, и оказал ему первую помощь. Затем ребёнка передали в руки медиков. Сегодня генерал-майор Александр Речицкий вручил Сергею медаль за проявленную смелость.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













