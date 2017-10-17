НОВОСТИ | Происшествия













17.10.17 17:40 На Взлётке пьяные хулиганы разгромили несколько автомобилей





В Красноярске группа молодых людей ночью устроила автопогром. Дебоширы пинали машины, прыгали по крышам; всё это происходило в микрорайоне Взлётка. Свидетелями стали жители окрестных домов, во дворах которых и были припаркованы пострадавшие автомобили. Троих из пяти молодых людей задержали. Все были пьяны. При этом один из них - несовершеннолетний.







В Красноярске группа молодых людей ночью устроила автопогром. Дебоширы пинали машины, прыгали по крышам; всё это происходило в микрорайоне Взлётка. Свидетелями стали жители окрестных домов, во дворах которых и были припаркованы пострадавшие автомобили. Троих из пяти молодых людей задержали. Все были пьяны. При этом один из них - несовершеннолетний.







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