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17.10.17 17:36 В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик





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"По предварительной информации, мальчик не был освобождён от уроков физкультуры, но имел некоторые проблемы по части сердечно-сосудистой деятельности", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



Как комментирует произошедшее директор, что говорят одноклассники погибшего - подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





В Красноярске на уроке физкультуры скончался 10-летний мальчик. ЧП произошло в школе №12, это в Железнодорожном районе. По рассказам детей, их одноклассник бежал, внезапно ему стало плохо, сначала он остановился, затем упал, на помощь подоспели учитель и врач. Приехала скорая, но помочь ребёнку уже не смогли."По предварительной информации, мальчик не был освобождён от уроков физкультуры, но имел некоторые проблемы по части сердечно-сосудистой деятельности", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.Как комментирует произошедшее директор, что говорят одноклассники погибшего - подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".

















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