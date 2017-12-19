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19.12.17 08:43 Красноярцы протестировали Парк Универсиады





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В Парке Универсиады можно не только увидеть быт коренных северных народов, но и прокатиться на их традиционных "транспортных средствах" - собачьих и оленьих упряжках. Животные ручные, их можно погладить и сфотографироваться. Первыми парк оценили ученики начальных классов красноярских школ.



"Мы решили их сюда привести, потому что скоро Универсиада и хочется, чтобы дети уже знали, что это такое, какие виды спорта будут задействованы. И конечно, что это массовое мероприятие не только для спортсменов, но и для всех жителей города", - отметила учитель начальных классов Евдокия Мирошниченко.



"Сегодня мы хотели показать те отдельные сервисы, которые будут оказываться во время Универсиады. Мы ещё будем пробовать в марте, именно в те числа, как в 19 году, за год до Универсиады. Поэтому красноярцев ждёт ещё много таких тест-драйвовских событий", - пояснил заместитель руководителя дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.



Уже в 2019 году парк откроется вместе с главным спортивным событием и будет работать на протяжении всех Студенческих игр.



Акробатические трюки от продвинутых райдеров города, дискотека на коньках, а также спортивные эстафеты и викторины. Всё это ожидало красноярцев в Парке Универсиады. Площадку украсили ледовые фигуры, к изготовлению которых мог приложить руку любой желающий. Одним из центральных объектов стала этнодеревня - настоящая юрта с предметами традиционного национального убранства и декоративно-прикладного творчества северных народов Сибири.В Парке Универсиады можно не только увидеть быт коренных северных народов, но и прокатиться на их традиционных "транспортных средствах" - собачьих и оленьих упряжках. Животные ручные, их можно погладить и сфотографироваться. Первыми парк оценили ученики начальных классов красноярских школ."Мы решили их сюда привести, потому что скоро Универсиада и хочется, чтобы дети уже знали, что это такое, какие виды спорта будут задействованы. И конечно, что это массовое мероприятие не только для спортсменов, но и для всех жителей города", - отметила учитель начальных классов Евдокия Мирошниченко."Сегодня мы хотели показать те отдельные сервисы, которые будут оказываться во время Универсиады. Мы ещё будем пробовать в марте, именно в те числа, как в 19 году, за год до Универсиады. Поэтому красноярцев ждёт ещё много таких тест-драйвовских событий", - пояснил заместитель руководителя дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.Уже в 2019 году парк откроется вместе с главным спортивным событием и будет работать на протяжении всех Студенческих игр. Владислав ТАМОШАУСКАС











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