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19.12.17 08:40 В Красноярске прошёл турнир по шахматам среди шахтёров



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В сражении на чёрно-белых полях приняли участие 50 шахматистов от всех предприятий СУЭК от Мурманска до Владивостока. Виктор Баранов работает на угольном разрезе в Хакасии, а по вечерам двигает фигуры на доске. Межрегиональный шахматный турнир "Шахтёрская ладья" проходит уже второй раз. И снова любителей игры встречает Красноярск.

"У нас есть опыт в организации различных турниров, мероприятий, фестивалей. Красноярск - удобная площадка, так как находится в центре России", - пояснил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.

В этом году состав участников усилили и энергетики. Работники ТЭЦ с Кузбасса и стали победителями турнира. Инициативу проводить интеллектуальные бои поддерживают краевые власти.

"Мы стимулируем финансово-промышленные группы не только заниматься инвестированием в производство, что тоже важно, но и в то, что называется человеческий потенциал", - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

"Шахматы - это синтез спорта, искусства и науки. Они способствуют гармоничному развитию личности. А именно такие личности нужны компании СУЭК", - отметил заместитель директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Вадим Зарудный.

К слову, компания проводит не только взрослые, но и детские турниры с участием легенды мировых шахмат Анатолия Карпова, а также организует шахматные классы в школах.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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