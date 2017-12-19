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19.12.17 08:44 В Красноярске раскрыли цех по производству поддельных документов





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В ходе обысков в офисе и квартирах подозреваемых оперативники изъяли поддельные медицинские книжки, справки об отсутствии судимости, водительские удостоверения, дипломы об образовании, полисы ОСАГО и иные удостоверения. Теперь злоумышленникам грозит два года колонии, такое же наказание ждёт их клиентов.



"В настоящий момент при проведении оперативно-розыскных мероприятий часть клиентов уже установлена, мы будем продолжать работать по ним. Поэтому будет целесообразно данным гражданам обратиться самим в полицию, так как у них также присутствуют признаки состава преступления - использование поддельных документов", - сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Жагорин.











В Красноярске полицейские раскрыли цех по производству поддельных документов, работавший под прикрытием тату-салона. Правоохранители сделали контрольную закупку и приобрели у преступников паспорт, страховое свидетельство, ИНН за 125 тысяч рублей, после чего задержали банду. В группе были чётко распределены роли: один занимался поиском клиентов в соцсетях и подделкой документов. Двое других доставляли заказы клиентам.В ходе обысков в офисе и квартирах подозреваемых оперативники изъяли поддельные медицинские книжки, справки об отсутствии судимости, водительские удостоверения, дипломы об образовании, полисы ОСАГО и иные удостоверения. Теперь злоумышленникам грозит два года колонии, такое же наказание ждёт их клиентов."В настоящий момент при проведении оперативно-розыскных мероприятий часть клиентов уже установлена, мы будем продолжать работать по ним. Поэтому будет целесообразно данным гражданам обратиться самим в полицию, так как у них также присутствуют признаки состава преступления - использование поддельных документов", - сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Жагорин.







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