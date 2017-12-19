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НОВОСТИ | Общество





19.12.17 08:51 Социальное такси Красноярска пополнилось новыми автомобилями



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Ежедневно сюда, в диспетчерскую красноярского социального такси, стекаются сотни звонков от людей с ограниченными возможностями. Евгений Свирский пользуется услугами этого такси очень часто. Сегодня оценил новые автомобили. По его мнению, они очень удобные.

Всего в Красноярске будут работать десять новых спецавтомобилей - восемь микроавтобусов "Мерседес" и два минивэна "Лада". Все оснащаются специальными ремнями безопасности, а также особыми подъёмниками для инвалидных колясок, их грузоподъёмность 350 килограммов. Помимо этого, в комплектацию входит система кондиционирования, а также оборудование "Эра-ГЛОНАСС".

"Услуга эта платная - 21 рубль за километр, без учёта времени ожидания. С 1 января 2018 года эта услуга будет бесплатной для инвалидов, которые имеют 2-3 степень ограничения в перемещении, и участников, инвалидов Великой Отечественной войны. Для них с 1 января эта услуга будет бесплатной, в бюджете города заложены все необходимые финансовые средства", - пояснила заместитель руководителя главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Мария Задорожная.

В первую очередь социальное такси предназначено для перевозки инвалидов в социальные, медицинские и государственные учреждения. Все водители прошли обучение и точно знают, как возить особенных пассажиров.

Красноярск стал первым городом Сибири, который полностью оснащён такими спецавтомобилями. Они соответствуют всем правилам перевозки маломобильных людей и уже вышли на линию.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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