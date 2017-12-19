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19.12.17 08:55 В Назаровском районе неизвестные со снегоходов расстреляли 14 кабанов





Фото Видео: Youtube.com/Пирамида ТВ



В Красноярске ищут браконьеров из Назаровского района. Им грозит до трёх лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Неизвестные со снегоходов расстреляли 14 кабанов - четыре взрослых особи и детёнышей. Охота на зверя запрещена в этом районе, возбуждено уголовное дело.



Стрелявшие разделывали туши прямо на снегу. Мясо может быть заражено трихинеллёзом и не пойти впрок тем, кто будет его есть.







В Красноярске ищут браконьеров из Назаровского района. Им грозит до трёх лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Неизвестные со снегоходов расстреляли 14 кабанов - четыре взрослых особи и детёнышей. Охота на зверя запрещена в этом районе, возбуждено уголовное дело.Стрелявшие разделывали туши прямо на снегу. Мясо может быть заражено трихинеллёзом и не пойти впрок тем, кто будет его есть.











АРХИВ

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