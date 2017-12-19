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19.12.17 11:43 Боготольскую чиновницу осудили за мошенничество с квартирами





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Шесть лет и три месяца колонии общего режима. Такой приговор вынес суд Боготольского района чиновнице за мошеничество. Бывшая заместитель главы города по правовым и экономическим вопросам, которая также курировала программу переселения граждан из аварийного жилья, оформила на свою мать и других подставных лиц три муниципальные квартиры. Общая стоимость жилья - более 6 миллионов рублей. Ближайшие годы она проведёт в колонии.











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