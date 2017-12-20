ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





20.12.17 08:54 На правобережье Красноярска открылась "комната радости"



Фото
В комплексном центре социального обслуживания Кировского района такого торжества не было давно. Поводом для праздника радостный стало открытие комнаты психологической разгрузки, где семьи могут получить квалифицированную помощь в уютной, почти домашней обстановке. К примеру, детям справиться с трудностями поможет рисование мультиков на песке.

"Они будто проживают этот процесс, у них случаются новые открытия, переживания и они разрешают тем самым проблему", - рассказала психолог Надежда Опарова.

За помощью в центр приходят около двух тысяч семей. Раньше психологу приходилось проводить беседы с детьми и взрослыми в приспособленном помещении. "Это был большой зал, в котором было не совсем комфортно, когда приходили ребята и родители. Потому что он был по объёмам большой, не имел возможности создать доверительную атмосферу, которая необходима", - пояснила директор комплексного центра социального обслуживания Кировского района Людмила Сафонова.

Открыть оснащённую всем необходимым "Комнату радости" удалось при поддержке Сибирской генерирующей компании, которая проводит в городе и другие социальные акции. "Вместе с центром социального обслуживания населения мы делаем ещё один проект - "Поделись теплом". Он длиной в год, это целая серия больших мероприятий для тех, кто нуждается в тепле не физическом, а душевном", - рассказала заместитель директора красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Компания показывает, что энергетики согревают не только города, но и тех, кому особенно необходимы забота и внимание.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.