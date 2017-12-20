НОВОСТИ | Общество













20.12.17 08:54 На правобережье Красноярска открылась "комната радости"





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"Они будто проживают этот процесс, у них случаются новые открытия, переживания и они разрешают тем самым проблему", - рассказала психолог Надежда Опарова.



За помощью в центр приходят около двух тысяч семей. Раньше психологу приходилось проводить беседы с детьми и взрослыми в приспособленном помещении. "Это был большой зал, в котором было не совсем комфортно, когда приходили ребята и родители. Потому что он был по объёмам большой, не имел возможности создать доверительную атмосферу, которая необходима", - пояснила директор комплексного центра социального обслуживания Кировского района Людмила Сафонова.



Открыть оснащённую всем необходимым "Комнату радости" удалось при поддержке Сибирской генерирующей компании, которая проводит в городе и другие социальные акции. "Вместе с центром социального обслуживания населения мы делаем ещё один проект - "Поделись теплом". Он длиной в год, это целая серия больших мероприятий для тех, кто нуждается в тепле не физическом, а душевном", - рассказала заместитель директора красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.



Компания показывает, что энергетики согревают не только города, но и тех, кому особенно необходимы забота и внимание.



В комплексном центре социального обслуживания Кировского района такого торжества не было давно. Поводом для праздника радостный стало открытие комнаты психологической разгрузки, где семьи могут получить квалифицированную помощь в уютной, почти домашней обстановке. К примеру, детям справиться с трудностями поможет рисование мультиков на песке."Они будто проживают этот процесс, у них случаются новые открытия, переживания и они разрешают тем самым проблему", - рассказала психолог Надежда Опарова.За помощью в центр приходят около двух тысяч семей. Раньше психологу приходилось проводить беседы с детьми и взрослыми в приспособленном помещении. "Это был большой зал, в котором было не совсем комфортно, когда приходили ребята и родители. Потому что он был по объёмам большой, не имел возможности создать доверительную атмосферу, которая необходима", - пояснила директор комплексного центра социального обслуживания Кировского района Людмила Сафонова.Открыть оснащённую всем необходимым "Комнату радости" удалось при поддержке Сибирской генерирующей компании, которая проводит в городе и другие социальные акции. "Вместе с центром социального обслуживания населения мы делаем ещё один проект - "Поделись теплом". Он длиной в год, это целая серия больших мероприятий для тех, кто нуждается в тепле не физическом, а душевном", - рассказала заместитель директора красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.Компания показывает, что энергетики согревают не только города, но и тех, кому особенно необходимы забота и внимание. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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