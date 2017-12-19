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19.12.17 17:41 Депутаты краевого парламента собрались на последнюю в этом году сессию





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"Судя по всему, плановый дефицит, а он составлял порядка 15 миллиардов рублей, будет по концу года сокращён как минимум в два раза", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Задача на следующий год - максимально сократить и государственный долг Красноярского края. Активно над его уменьшением будет работать и федеральный центр. "К 19 году произойдут достаточно серьёзные изменения на федеральном уровне в плане межбюджетных отношений. Будет предпринят целый ряд шагов, для того чтобы заместить коммерческие заимствования федеральными, с тем чтобы облегчить долговую нагрузку на регионы", - пояснил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.



Бюджет позволяет выполнить все обязательства и даже взять на себя новые. На сессии в первом чтении принят закон о льготных тарифах в тех городах и районах, которые отапливаются от электрокотельных, это Дивногорск, Тесь, Кодинск и Шушенское. Сейчас жители поучают счета, зачастую в четыре раза превышающие краевые. Причём действовать закон будет всего один год.



"В течение 2018 года мы надеемся, что будут решены проблемы в Теси, где будет построена современная угольная робитизированная котельная и тарифы там значительно упадут, элементов поддержки такого уровня уже не будет. Ту работу, которую проводит КрасЭКО в Кодинске, где будут на электробойлерной установлены два дополнительных котла, которые будут использовать отходы лесопиления, где также тарифы будут изменены", - сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Николай Глушков.



Остаётся проблема с Шушенским районом - там проходит заповедная зона, да и жители не хотят переходить на другое топливо. Эти вопросы будут улаживать потом. Сейчас депутаты краевого парламента отправляются на каникулы, следующая сессия намечена на февраль 2018 года.



Последняя в этом году сессия началась с того, что депутаты согласовали кандидатуру Сергея Верещагина на должность министра экономического развития и инвестиционной политики. Затем были подведены итоги работы в 2017 году."Судя по всему, плановый дефицит, а он составлял порядка 15 миллиардов рублей, будет по концу года сокращён как минимум в два раза", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Задача на следующий год - максимально сократить и государственный долг Красноярского края. Активно над его уменьшением будет работать и федеральный центр. "К 19 году произойдут достаточно серьёзные изменения на федеральном уровне в плане межбюджетных отношений. Будет предпринят целый ряд шагов, для того чтобы заместить коммерческие заимствования федеральными, с тем чтобы облегчить долговую нагрузку на регионы", - пояснил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.Бюджет позволяет выполнить все обязательства и даже взять на себя новые. На сессии в первом чтении принят закон о льготных тарифах в тех городах и районах, которые отапливаются от электрокотельных, это Дивногорск, Тесь, Кодинск и Шушенское. Сейчас жители поучают счета, зачастую в четыре раза превышающие краевые. Причём действовать закон будет всего один год."В течение 2018 года мы надеемся, что будут решены проблемы в Теси, где будет построена современная угольная робитизированная котельная и тарифы там значительно упадут, элементов поддержки такого уровня уже не будет. Ту работу, которую проводит КрасЭКО в Кодинске, где будут на электробойлерной установлены два дополнительных котла, которые будут использовать отходы лесопиления, где также тарифы будут изменены", - сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Николай Глушков.Остаётся проблема с Шушенским районом - там проходит заповедная зона, да и жители не хотят переходить на другое топливо. Эти вопросы будут улаживать потом. Сейчас депутаты краевого парламента отправляются на каникулы, следующая сессия намечена на февраль 2018 года. Дмитрий БЫЗОВ











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