ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






19.12.17 17:41 Депутаты краевого парламента собрались на последнюю в этом году сессию



Фото
Последняя в этом году сессия началась с того, что депутаты согласовали кандидатуру Сергея Верещагина на должность министра экономического развития и инвестиционной политики. Затем были подведены итоги работы в 2017 году.

"Судя по всему, плановый дефицит, а он составлял порядка 15 миллиардов рублей, будет по концу года сокращён как минимум в два раза", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Задача на следующий год - максимально сократить и государственный долг Красноярского края. Активно над его уменьшением будет работать и федеральный центр. "К 19 году произойдут достаточно серьёзные изменения на федеральном уровне в плане межбюджетных отношений. Будет предпринят целый ряд шагов, для того чтобы заместить коммерческие заимствования федеральными, с тем чтобы облегчить долговую нагрузку на регионы", - пояснил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Бюджет позволяет выполнить все обязательства и даже взять на себя новые. На сессии в первом чтении принят закон о льготных тарифах в тех городах и районах, которые отапливаются от электрокотельных, это Дивногорск, Тесь, Кодинск и Шушенское. Сейчас жители поучают счета, зачастую в четыре раза превышающие краевые. Причём действовать закон будет всего один год.

"В течение 2018 года мы надеемся, что будут решены проблемы в Теси, где будет построена современная угольная робитизированная котельная и тарифы там значительно упадут, элементов поддержки такого уровня уже не будет. Ту работу, которую проводит КрасЭКО в Кодинске, где будут на электробойлерной установлены два дополнительных котла, которые будут использовать отходы лесопиления, где также тарифы будут изменены", - сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Николай Глушков.

Остаётся проблема с Шушенским районом - там проходит заповедная зона, да и жители не хотят переходить на другое топливо. Эти вопросы будут улаживать потом. Сейчас депутаты краевого парламента отправляются на каникулы, следующая сессия намечена на февраль 2018 года.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.